13 января, 19:43

Происшествия

Два танкера подверглись атаке БПЛА в Черном море вблизи терминала КТК

Фото: 123RF.com/ss0937943562

Два танкера подверглись атаке БПЛА в акватории Черного моря в районе морского терминала КТК. Суда были задействованы в транспортировке казахстанской экспортной нефти, сообщила пресс-служба Минэнерго Казахстана.

По данным ведомства, удар был нанесен по танкеру Matilda под флагом Мальты. Судно было зафрахтовано дочерней организацией национальной компании "КазМунайГаз". На корабле произошел взрыв без последующего горения. Жертв и пострадавших среди экипажа нет. Согласно предварительной оценке технических служб, судно сохраняет мореходность, признаков критических повреждений корпуса не выявлено.

Второй танкер – Delta Harmony – также подвергся атаке дронов. Он находился в режиме ожидания погрузки. В результате инцидента возник пожар, который удалось оперативно потушить. Члены экипажа не пострадали, уточнили в казахстанском министерстве.

По информации оперштаба, на момент ЧП погрузка нефти на судно не производилась, грузовые танки были пусты, в связи с чем ущерба экспортным ресурсам республики не нанесено.

Казахстанское ведомство заверило, что координирует действия с нацоператором "КазМунайГаз", администрацией консорциума и судовладельцами для обеспечения безопасности логистических цепочек и бесперебойности экспортных поставок.

Ранее береговая охрана США захватила нефтяной танкер Olina. Операция прошла вблизи острова Тринидад. Как писали СМИ, до этого судно осуществляло рейсы в Венесуэлу под флагом Восточного Тимора. В Соединенных Штатах позже уточнили, что захват обошелся без происшествий.

Двух россиян освободили из состава экипажа захваченного США танкера "Маринера"

происшествиятранспортза рубежом

