Эксперт Снегуров раскритиковал идею снять с классных руководителей обязанность учителя

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил лишить классных руководителей предметной работы, оставив только наставнические функции. К чему могут привести такие изменения, разбиралась Москва 24.
Главное – воспитание
Вице-спикер Государственной думы Борис Чернышов (ЛДПР) выступил с инициативой преобразовать должность классного руководителя в школах, закрепив за ней статус "наставника". Соответствующие обращения направили министру просвещения РФ Сергею Кравцову и министру труда РФ Антону Котякову.
Суть предложения заключается в том, чтобы освободить педагогов-наставников от предметной учебной нагрузки. По замыслу автора инициативы, их рабочее время должно быть полностью посвящено воспитательной деятельности.
Это включает в себя мониторинг психологического состояния учащихся, организацию классных часов и тематических мероприятий, тесное взаимодействие с родителями, а также координацию работы со школьным психологом, социальным педагогом и советником по воспитанию.
В своем телеграм-канале Чернышов пояснил, что у классного руководителя должна быть возможность посвящать время проблемам и нравственным ориентирам детей.
Он назвал это преобразование долгосрочным вкладом в укрепление социального капитала нации, который создаст в школах "надежный человеческий ресурс", способный предотвращать трагедии.
"Убежден, что, только выделив воспитанию приоритетное место в рабочем времени ключевого педагога, мы сможем создать в школах ту самую среду доверия и внимания, которой так не хватает многим детям", – подчеркнул вице-спикер.
Ранее Минпросвещения разослало школам пятиэтапную инструкцию по урегулированию конфликтов с учениками. Каждому этапу отводится от 1 до 3 дней.
Процедура включает информирование директора и установление фактов, подробный опрос участников и выявление виновных, передачу дела в школьную комиссию при необходимости, вынесение и контроль исполнения ее решения. Решение можно обжаловать в региональной комиссии, вышестоящих органах или суде.
Синтез педагога и воспитателя
Данное предложение профессор Института образования ВШЭ Ирина Абанкина в беседе с Москвой 24 назвала спорным, уточнив, что сегодня классный руководитель имеет понятный функционал. Также, когда он ведет в классе хотя бы один предмет, то знает детей и взаимоотношения между ними.
"Это очень помогает в организации воспитательной работы. Функционал такого педагога включает большой объем внеклассной деятельности. Но если он не ведет предметов, то попросту не знает класс", – пояснила она.
Кроме того, она уточнила, что наставнические обязанности учителя сейчас не оплачиваются. В результате, если создать ставку освобожденного классного руководителя и оставлять ему только функцию наставника, придется решать финансовый вопрос.
"А он непростой: в квалификационном справочнике профессий нет предлагаемой должности. Стоит учитывать и то, что классное руководство – это не отдельная должность, а дополнительная нагрузка к ставке педагога", – рассказала Абанкина.
Чтобы ввести новую позицию, потребуются очень серьезные изменения в нормативно-правовых документах, должностных инструкциях и в финансовых обязательствах регионов, которые оплачивают труд педагогов, пояснила эксперт. В то же время закон об образовании таких обязательств не предусматривает.
По ее мнению, изменить необходимо не позицию учителя, а нормирование его труда, прямо включив воспитательную работу в оплачиваемую часть.
"Это можно делать за счет уменьшения аудиторной нагрузки, которая сегодня зашкаливает – в среднем по стране она составляет около полутора ставок. Нужно возвращаться к норме не более 18 часов аудиторной нагрузки в неделю, установленной Трудовым кодексом", – добавила эксперт.
Также по словам Абанкиной необходимо сократить бюрократическую нагрузку на учителей, несмотря на сложности реализации этого процесса.
"Любые проверки, такие как ВПР, требуют от педагога аналитической работы по результатам – и это, по сути, правильно, исключать такую рефлексию из педагогического труда нельзя. Но общее снижение нагрузки необходимо", – пояснила она.
Эксперт уточнила, что одним из способов может стать возврат к наполняемости классов не более 25 человек, особенно в городах, так как увеличение количества учащихся на одного педагога на треть или даже 40% серьезно повлияло на его труд.
Заслуженный учитель РФ Александр Снегуров также счел предложение спорным. В беседе с Москвой 24 он, опираясь на собственный опыт, рассказал, что классный руководитель должен вести какой-то предмет, желательно в этом же классе.
"Чтобы ребята видели учителя и как предметника, и как воспитателя. Будучи педагогом, ведущим предмет, он имеет больший вес и значимость как в профессиональном сообществе, так и среди родителей и мотивированных учащихся", – пояснил он.
Педагог отметил, что это предложение также ведет к другого рода инициативам – подобным введению "надзирателя" или "классной дамы", как это было в дореволюционных гимназиях, где педагог преподавал, а отдельный человек следил за поведением.
Кроме того, по мнению Снегурова, сохраняется вопрос, способен ли учитель в современном ритме, с большими классами, успевать и за каждым ребенком следить, и за дисциплиной, и за атмосферой, и одновременно качественно преподавать.
"Теоретически помощник, работающий в тандеме с классным руководителем и берущий на себя часть бумажных и дисциплинарных функций, мог бы быть обоснован. К тому же практика показывает, что уже введенные должности, например советники по воспитанию, часто тоже загружены бумажной работой и мероприятиями, поэтому не снимают нагрузку с педагога", – добавил Снегуров.
При этом насущными задачами остаются реальное сокращение бюрократии, обеспечение правовой защиты педагога и повышение его статуса и дохода, резюмировал он.