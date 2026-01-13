Эксперт Снегуров раскритиковал идею снять с классных руководителей обязанность учителя

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил лишить классных руководителей предметной работы, оставив только наставнические функции. К чему могут привести такие изменения, разбиралась Москва 24.

Главное – воспитание

Вице-спикер Государственной думы Борис Чернышов (ЛДПР) выступил с инициативой преобразовать должность классного руководителя в школах, закрепив за ней статус "наставника". Соответствующие обращения направили министру просвещения РФ Сергею Кравцову и министру труда РФ Антону Котякову.

Суть предложения заключается в том, чтобы освободить педагогов-наставников от предметной учебной нагрузки. По замыслу автора инициативы, их рабочее время должно быть полностью посвящено воспитательной деятельности.

Это включает в себя мониторинг психологического состояния учащихся, организацию классных часов и тематических мероприятий, тесное взаимодействие с родителями, а также координацию работы со школьным психологом, социальным педагогом и советником по воспитанию.

В своем телеграм-канале Чернышов пояснил, что у классного руководителя должна быть возможность посвящать время проблемам и нравственным ориентирам детей.





Борис Чернышов вице-спикер Государственной думы Эта мера будет способствовать созданию здоровой психологической атмосферы в школах и позволит классным руководителям стать теми самыми взрослыми, которые вовремя увидят проблему, предотвратят буллинг и одиночество.

Он назвал это преобразование долгосрочным вкладом в укрепление социального капитала нации, который создаст в школах "надежный человеческий ресурс", способный предотвращать трагедии.

"Убежден, что, только выделив воспитанию приоритетное место в рабочем времени ключевого педагога, мы сможем создать в школах ту самую среду доверия и внимания, которой так не хватает многим детям", – подчеркнул вице-спикер.

Ранее Минпросвещения разослало школам пятиэтапную инструкцию по урегулированию конфликтов с учениками. Каждому этапу отводится от 1 до 3 дней.

Процедура включает информирование директора и установление фактов, подробный опрос участников и выявление виновных, передачу дела в школьную комиссию при необходимости, вынесение и контроль исполнения ее решения. Решение можно обжаловать в региональной комиссии, вышестоящих органах или суде.

Синтез педагога и воспитателя

Данное предложение профессор Института образования ВШЭ Ирина Абанкина в беседе с Москвой 24 назвала спорным, уточнив, что сегодня классный руководитель имеет понятный функционал. Также, когда он ведет в классе хотя бы один предмет, то знает детей и взаимоотношения между ними.

"Это очень помогает в организации воспитательной работы. Функционал такого педагога включает большой объем внеклассной деятельности. Но если он не ведет предметов, то попросту не знает класс", – пояснила она.

Кроме того, она уточнила, что наставнические обязанности учителя сейчас не оплачиваются. В результате, если создать ставку освобожденного классного руководителя и оставлять ему только функцию наставника, придется решать финансовый вопрос.

"А он непростой: в квалификационном справочнике профессий нет предлагаемой должности. Стоит учитывать и то, что классное руководство – это не отдельная должность, а дополнительная нагрузка к ставке педагога", – рассказала Абанкина.

Чтобы ввести новую позицию, потребуются очень серьезные изменения в нормативно-правовых документах, должностных инструкциях и в финансовых обязательствах регионов, которые оплачивают труд педагогов, пояснила эксперт. В то же время закон об образовании таких обязательств не предусматривает.





Ирина Абанкина профессор Института образования ВШЭ Поэтому мне это не кажется реалистичным. Вместо этого стоило бы увеличивать доплаты за классное руководство. Серьезно стоит вопрос о том, чтобы воспитательная работа оплачивалась отдельно – ведь каждый учитель-предметник ее ведет.

По ее мнению, изменить необходимо не позицию учителя, а нормирование его труда, прямо включив воспитательную работу в оплачиваемую часть.

"Это можно делать за счет уменьшения аудиторной нагрузки, которая сегодня зашкаливает – в среднем по стране она составляет около полутора ставок. Нужно возвращаться к норме не более 18 часов аудиторной нагрузки в неделю, установленной Трудовым кодексом", – добавила эксперт.

Также по словам Абанкиной необходимо сократить бюрократическую нагрузку на учителей, несмотря на сложности реализации этого процесса.

"Любые проверки, такие как ВПР, требуют от педагога аналитической работы по результатам – и это, по сути, правильно, исключать такую рефлексию из педагогического труда нельзя. Но общее снижение нагрузки необходимо", – пояснила она.

Эксперт уточнила, что одним из способов может стать возврат к наполняемости классов не более 25 человек, особенно в городах, так как увеличение количества учащихся на одного педагога на треть или даже 40% серьезно повлияло на его труд.

Заслуженный учитель РФ Александр Снегуров также счел предложение спорным. В беседе с Москвой 24 он, опираясь на собственный опыт, рассказал, что классный руководитель должен вести какой-то предмет, желательно в этом же классе.

"Чтобы ребята видели учителя и как предметника, и как воспитателя. Будучи педагогом, ведущим предмет, он имеет больший вес и значимость как в профессиональном сообществе, так и среди родителей и мотивированных учащихся", – пояснил он.

Педагог отметил, что это предложение также ведет к другого рода инициативам – подобным введению "надзирателя" или "классной дамы", как это было в дореволюционных гимназиях, где педагог преподавал, а отдельный человек следил за поведением.





Александр Снегуров заслуженный учитель РФ Но сейчас сложившийся образ классного руководителя – это синтез. Другое дело, что его, как и любого предметника, нужно освободить от ряда обязанностей и излишней бюрократии. Речь о многочисленных отчетах, справках, проверках, которых насчитывается свыше 20 видов, не считая основных документов вроде классного журнала.

Кроме того, по мнению Снегурова, сохраняется вопрос, способен ли учитель в современном ритме, с большими классами, успевать и за каждым ребенком следить, и за дисциплиной, и за атмосферой, и одновременно качественно преподавать.

"Теоретически помощник, работающий в тандеме с классным руководителем и берущий на себя часть бумажных и дисциплинарных функций, мог бы быть обоснован. К тому же практика показывает, что уже введенные должности, например советники по воспитанию, часто тоже загружены бумажной работой и мероприятиями, поэтому не снимают нагрузку с педагога", – добавил Снегуров.

При этом насущными задачами остаются реальное сокращение бюрократии, обеспечение правовой защиты педагога и повышение его статуса и дохода, резюмировал он.