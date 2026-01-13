Профессор Абанкина: в России необходимо увеличить доплаты за классное руководство

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В России необходимо увеличить доплаты за классное руководство вместо преобразования этой должности, считает профессор Института образования ВШЭ Ирина Абанкина. Свое мнение она высказала в беседе с Москвой 24.

Таким образом она прокомментировала инициативу вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова о закреплении статуса наставника за классным руководителем и освобождении его от предметной нагрузки.

По мнению парламентария, рабочее время классного руководителя должно быть посвящено работе с учениками, мониторингу их психологического состояния и организации воспитательного процесса. Это позволит педагогу сфокусироваться на создании здорового микроклимата в классе и профилактике социального отчуждения и буллинга.

Однако Абанкина назвала данный вопрос спорным, поскольку классный руководитель не может иметь полного представления об учениках, если не ведет в классе хотя бы один предмет.

"Это очень помогает в организации воспитательной работы. Функционал такого педагога включает большой объем внеклассной деятельности. Но если он не ведет предметов, то попросту не знает класс", – подчеркнула профессор.

Также она обратила внимание на отсутствие на сегодняшний день оплаты наставничества как отдельной функции. Это, по ее мнению, тоже создает трудности, поскольку для создания освобожденной должности классного руководителя необходимо решить финансовый вопрос.

"А он непростой: в квалификационном справочнике профессий нет предлагаемой должности <...>. И чтобы ввести новую позицию, потребуются очень серьезные изменения в нормативно-правовых документах, должностных инструкциях и, что важно, в финансовых обязательствах регионов, которые оплачивают труд педагогов", – отметила эксперт.

В связи с этим Абанкина назвала инициативу нереалистичной, предложив вместо нее увеличивать доплаты за воспитательную работу классных руководителей, которую выполняют все учителя-предметники.

По ее мнению, для реализации этой идеи можно уменьшить аудиторную нагрузку, которая в среднем по стране составляет около 1,5 ставки, вернувшись к установленной Трудовым кодексом норме 18 часов в неделю. Также необходимо сократить бюрократическую нагрузку на учителей.

"Любые проверки, такие как ВПР, требуют от педагога аналитической работы по результатам – и это, по сути, правильно, исключать такую рефлексию из педагогического труда нельзя. Но общее снижение нагрузки необходимо", – продолжила профессор.

Одним из способов она назвала возвращение к норме наполняемости классов не более 25 человек, особенно в городах, поскольку увеличение количества учащихся на одного педагога на треть или даже 40% существенно влияет на его работу.

Ранее в Госдуме заявили о необходимости повышения дохода учителей до 100 тысяч рублей. Первый зампред комитета ГД по просвещению Михаил Берулава подчеркнул важность роли педагогов в формировании общества и необходимость повышения их статуса.

В связи с этим он предложил улучшать социальное положение учителей, включая бесплатное предоставление земельных участков и медицинского обслуживания.