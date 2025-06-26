Минпросвещения: оценку за поведение ученика будет выставлять классный руководитель

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Оценку за поведение будет выставлять классный руководитель с учетом мнения учителей, которые работают с ребенком, и администрации школы. Об этом сообщила пресс-служба Минпросвещения России по итогам заседания Всероссийского экспертного педагогического совета.

Апробация системы оценивания начнется с 1 сентября 2025 года. Для проведения пилотного проекта выбраны 84 образовательные организации, уточнили в ведомстве.

Рассматриваются несколько вариантов оценивания, заявил ранее министр просвещения Сергей Кравцов. Среди них – пятибалльная и трехбалльная шкала, а также зачет.

Пятибалльная шкала будет включать "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно" и "совсем неудовлетворительно", а трехбалльная – "образцово", "удовлетворительно" и "неудовлетворительно".