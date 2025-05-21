Минпросвещения рассмотрит три варианта оценки поведения школьников

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Минпросвещения России рассматривает несколько вариантов оценки за поведение учеников школ. Среди них – 5-балльная и 3-балльная шкала, а также зачет, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов.

"У нас есть три варианта для апробации, мы обсуждали с педагогами, посмотрели существующий опыт. Три варианта для апробации мы предлагаем", – цитирует его ТАСС.

По словам министра, 5-балльная шкала будет включать "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно" и "совсем неудовлетворительно", а 3-балльная – "образцово", "удовлетворительно" и "неудовлетворительно".

Апробировать введение таких оценок могут в ряде регионов с 1 сентября 2025 года.

Ранее сенатор Наталия Косихина предложила дать право преподавателям выгонять из класса учеников за плохое поведение. По ее словам, если ребенок 1–4-х классов не реагирует на замечания, то учитель может провести с ним индивидуальную беседу. Если такая ситуация происходит в средней или старшей школе, то учителю нужно гарантировать право сказать ученику постоять за партой или выйти из класса за нарушение дисциплины.

