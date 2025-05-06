Около 45% опрошенных россиян заявили, что дети в школах перегружены

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Около 45% россиян считают, что дети в школах перегружены, выяснили аналитики Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в соответствующем опросе.

Треть респондентов назвала нагрузку на школьников оптимальной. Однако каждый пятый опрошенный заявил, что учеников недостаточно нагружают в школах.

"При этом о дефиците нагрузки сегодня говорят чуть ли не вдвое чаще, чем 25 лет назад, тогда как умеренные оценки за четверть века изменений не претерпели", – следует из данных опроса.

В ходе исследования выяснилось, что большинство опрошенных считают, что подготовка выпускников школ к будущей профессиональной деятельности находится на среднем или низком уровне.

Также аналитики отметили, что для россиян становится все менее явной связь между усердием в учебе и будущими успехами в карьере. Тем не менее большинство родителей считают, что успехи школьников в перспективе положительно скажутся на их карьерном росте (83%, минус 5% за 20 лет).

"Представленные данные также демонстрируют поколенческие различия в оценке влияния школьной успеваемости на будущую карьеру: чем старше респондент, тем сильнее ощущается связь между оценками в школе и профессиональными достижениями в будущем", – указано в исследовании.

Ранее Минпросвещения России утвердило время на выполнение домашнего задания для школьников 1–4-х классов. Согласно документу ведомства, ученикам 1-го класса необходимо отводить на домашнее задание 1 час, 2-го и 3-го – 1,5 часа, а 4-го – 2 часа. Правила начнут действовать с 1 сентября этого года.

Министерство отметило, что школа должна будет контролировать объем заданий на дом по всем предметам. Минпросвещения рекомендовало давать домашнее задание на следующий урок на текущем, а при наличии электронного журнала педагог будет дублировать туда все сведения.

