Московских школьников научат справляться с волнением перед экзаменами

Фото: пресс-служба департамента образования и науки города Москвы

Московским школьникам расскажут, как справиться с волнением перед ЕГЭ и ОГЭ на бесплатных лекциях. Мероприятия пройдут 11, 17 и 25 мая в рамках проекта "Лекторий московского школьника", сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, выпускники не всегда могут справиться с эмоциональным напряжением при сдачи итоговых экзаменов. Даже хорошо подготовленный школьник может растеряться, если не умеет преодолевать волнение.

"Чтобы поддержать выпускников и их родителей, мы уже третий год подряд реализуем проект "Лекторий московского школьника". Это серия встреч с ведущими специалистами по детской и подростковой психологии", – отметила вице-мэр.

В этом году лекции состоятся в парке "Зарядье", в Театре на Цветном и в Московском дворце пионеров. Психологи расскажут школьникам, как правильно распределять свое время, научиться концентрироваться и сохранить позитивный настрой.

Кроме того, модераторами встреч станут известные блогеры, которые поделятся своим опытом сдачи экзаменов и историями из школьной жизни, добавила заммэра.

Первая лекция под названием "Это успех! Как поддерживать друг друга" состоится 11 мая в Театре на Цветном. Ее проведет кандидат психологический наук, телеведущая Лариса Суркова совместно с блогером Лешей Янгером.

Семейный психолог и телеведущая Вика Дмитриева прочтет лекцию "Я молодец! Как мотивировать себя сегодня, завтра и всегда". Встреча пройдет 17 мая в Московском дворце пионеров. Модератором выступит блогер и певец Влад Кобяков.

Заключительная лекция "О мой мозг... всемогущий! Руководство к применению" состоится 25 мая в малом амфитеатре парка "Зарядье". Нейробиолог, доктор биологических наук, профессор Московского государственного университета имени Ломоносова Вячеслав Дубынин расскажет, как справиться со стрессом и лучше усвоить информацию. Модератором станет блогер и певица Саша Айс.

Для участия в лекциях необходимо предварительно зарегистрироваться gorizonty.mos.ru. Также в эти дни лекции будут транслироваться в соцсети "ВКонтакте".

За дополнительной консультацией можно будет обратиться к специалистам Городского психолого-педагогического центра столичного департамента образования и науки сразу после мероприятий.

Ранее зампредседателя комитета по молодежной политике Александр Толмачев предупредил родителей, что покупка готовых ответов к ЕГЭ является незаконной и влечет за собой аннулирование результатов экзаменов. По его словам, в таком случае подросток становится соучастником преступления, в связи с чем парламентарий указал на важность объяснения ребенку всех последствий.