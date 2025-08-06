Мишустин раскритиковал трату времени учителей на документы

Фото: kremlin.ru

Премьер-министр России Михаил Мишустин раскритиковал трату времени учителей на работу с документами, а не на преподавание. Он высказался об этом в ходе встречи с главой Рособрнадзора Анзором Музаевым, передает ТАСС.

"Регулярно мы с вами сверяем часы по снижению административной нагрузки на учителей, потому что это было безобразием", – подчеркнул премьер.

Мишустин попросил Музаева отчитаться о работе ведомства по снижению бюрократической нагрузки на педагогов. В ответ глава Рособрнадзора подчеркнул, что к настоящему моменту количество документов, ответственность за заполнение которых возлагается на учителей, значительно уменьшилось.

По данным Музаева, в среднем число таких бумаг удалось сократить в 25 раз. Глава ведомства также рассказал о профилактических визитах сотрудников Рособрнадзора в образовательные организации. В их рамках они выделяют моменты, над которыми должно работать каждое конкретное образовательное учреждение.

"Это все, конечно, вопросы взаимосвязанные. Как снижение административно-бюрократической нагрузки, так и профилактическое воздействие на организацию, когда вы в первую очередь даете риск-анализ того, что происходит, и возможность исправиться", – подчеркнул премьер, выслушав главу ведомства.

Ранее Минпросвещения России установило нормы часов работы учителей в неделю за ставку заработной платы с учетом специальности. Для воспитателей дошкольных учреждений, педагогов-психологов, социальных работников и других педагогических сотрудников определена норма в 36 часов в неделю. Кроме того, документом устанавливается продолжительность рабочего времени инструкторов по физкультуре и старших воспитателей, которая составляет 30 часов.