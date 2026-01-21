Москвичи называли своих детей именами Фрол, Корней и Лучезара в 2025 году

Фото: 123RF.com/janepetrova

В минувшем году родители в Москве выбирали для новорожденных редкие и нестандартные имена, такие как Корней, Грач, Лучезара или Искра. Об этом рассказала начальник столичного управления ЗАГС Светлана Уханева.

Среди мальчиков, по ее словам, необычными стали Прохор (14 малышей), Корней (13), Лаврентий, Марс и Трофим (по 12), Емельян (9), Фома и Харитон (по 7), Святогор (6), Мефодий (3), а также Грач, Енисей и Тор (по 2). Кроме того, в Москве зарегистрировали имена Фрол и Ярополк (по 1).

В числе редких женских имен – Маруся (14), Океана (8), Емилия (6), Искра (4), Олимпия (3) и Лира (2). Девочек с именами Евстолия, Енисея, Лучезара и Олимпиада зарегистрировали в столице по 1 разу в 2025-м.

Ранее стало известно, что размер материнского капитала на первого ребенка в 2026 году составит 737 205 рублей. Согласно проекту бюджета Соцфонда, сумма маткапитала в 2027 и 2028 годах может вырасти до 766 693,3 и 797 361,03 рубля соответственно.

При этом российский бюджет на 2026–2028 годы также предполагает субсидирование ипотеки для семей и другие меры поддержки граждан.

