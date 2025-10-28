Маткапитал на первого ребенка превысит 730 тысяч рублей в 2026 году

Фото: depositphotos/vodolej

Размер материнского капитала за первого ребенка составит 737 205 рублей в 2026 году. Об этом сообщила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая в беседе с РИА Новости.

Парламентарий напомнила, что в текущем году при рождении или усыновлении первого ребенка после 1 января 2020 года выплата составляет 690 266 рублей.

Согласно проекту бюджета Соцфонда, сумма маткапитала в 2027 и 2028 годах может вырасти до 766 693,3 и 797 361,03 рубля соответственно.

Российский бюджет на 2026–2028 годы также предполагает субсидирование ипотеки для семей и другие меры поддержки граждан. Предполагается, что "детская" часть трехлетнего бюджета превысит 10 триллионов рублей.

Вместе с тем в следующем году для 7,3 миллиона работающих родителей, воспитывающих около 11 миллионов детей, будет назначена дополнительная социальная поддержка. На эти цели предусмотрено 119 миллиардов рублей. Выплата будет производиться разово по итогам года.

