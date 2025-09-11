Минтруд отметил ослабление эффекта материнского капитала

Фото: depositphotos/vodolej

Минтруд России работает над модернизацией программы материнского капитала, так как ее эффективность снижается. Об этом сообщил глава ведомства Антон Котяков на VI Форуме социальных инноваций регионов.

"Мы понимаем, что нужна модернизация материнского капитала. Сегодня эта мера востребованная, но ее эффект слабеет. Нам нужна более существенная поддержка при рождении второго ребенка", – приводит его слова "Интерфакс".

К работе над новыми возможными подходами, учитывающими рождение вторых и последующих детей, привлечены и другие специалисты, в том числе из Совета Федерации.

С 1 февраля произошла индексация маткапитала. Теперь его сумма составляет 690 тысяч рублей на первого ребенка и еще около 222 тысяч – на второго. Если семья ранее не получала сертификат на первого ребенка, то при рождении второго ей будет выплачено 912 тысяч рублей.

В конце августа в России предложили направить всю индексацию материнского капитала на поддержку второго и последующих детей. Предполагается, что таким образом удастся сократить разрыв между поддержкой при рождении первенца и второго ребенка.

До 2020 года маткапитал предоставлялся только при рождении второго и последующих детей, но позже программу расширили на первенцев, что привело к перераспределению средств.

По данным Минтруда, из более чем 443 тысяч выданных сертификатов на август 2025 года 311 тысяч пришлись на первых детей, а доля выплат за второго и последующих детей осталась стабильной на уровне 55–59%.

