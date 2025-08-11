Срок рассмотрения заявления на маткапитал в России уменьшат до 5 дней

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Срок рассмотрения заявления на маткапитал сокращен в России. Об этом сообщила пресс-служба правительства. Такое решение было принято по просьбе Владимира Путина.

Теперь вместо 10 рабочих дней территориальные органы Соцфонда России должны рассматривать заявления о распоряжении маткапиталом в течение 5 рабочих дней.

Помимо этого, если территориальному органу СФ понадобятся дополнительные документы, тогда рассматривать заявление россиян на маткапитал и принимать по ним решения сотрудники должны в течение 12 рабочих дней (ранее на этот процесс отводилось 20 рабочих дней. – Прим. ред.).

По словам председателя правительства Михаила Мишустина, такое решение было принято для того, чтобы родители смогли уделять больше времени детям, а не оформлению бумаг. Он пообещал в дальнейшем расширять поддержку семей, создавая для них необходимые условия.

В 2026 году размер маткапитала может составить до 738 585,64 рубля на первого ребенка и 237 427,80 рубля – на второго.

Как сообщал доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин, такие суммы возможны в случае инфляции 7% по итогам этого года. Если темпы роста цен сохранятся на уровне 8%, то размер маткапитала составит 745 488,31 рубля на первого ребенка и 239 646,75 рубля – на второго.

