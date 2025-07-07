Путин подписал закон об упрощении продажи квартир с ипотекой и маткапиталом

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Владимир Путин подписал закон, который должен упростить продажу квартир, купленных в ипотеку с использованием материнского капитала. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Ранее при использовании маткапитала на покупку квартиры необходимо было выделить доли в собственности всем членам семьи. Однако до полного погашения кредита осуществить это без согласия банка невозможно.

Сначала покупателям нужно было выплатить ипотеку и снять обременение, а затем в течение шести месяцев выделить доли. При этом с продажей квартиры до полного погашения кредита возникали трудности.

Согласно закону, указанное ограничение снимается, согласие от финансовой организации на оформление такого жилья в общую собственность с супругом и детьми больше не требуется.

Нововведение вступит в силу со дня опубликования. Более того, с 1 января 2026 года Соцфонд будет информировать семьи о том, что средства материнского капитала были переведены на выбранное направление.

Их можно использовать для улучшения жилищных условий, оплаты образования детей, ежемесячных выплат на ребенка в возрасте до трех лет для семей с низким доходом, покупки товаров и услуг для детей-инвалидов, а также для формирования накопительной пенсии одного из родителей.

Уведомление будет отправлено в течение месяца после зачисления средств. В случае выбора ежемесячных выплат информация поступит после осуществления последней выплаты.

Между тем депутат ГД Сергей Миронов предложил поэтапно уменьшать размер долга по ипотеке семьи при появлении каждого ребенка. Такая мера сможет стать наиболее эффективным способом повышения рождаемости, уверен парламентарий.

По инициативе парламентария 25% долга будут списывать при рождении первого ребенка, 50% – после появления второго и 100% – после рождения третьего.