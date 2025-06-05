Экономист Балынин: маткапитал на первого ребенка может составить 738 тыс руб в 2026 году

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Размер материнского капитала в 2026 году может вырасти до 738 585,64 рубля на первого ребенка и 237 427,80 рубля – на второго. Об этом в беседе с "Газетой.ру" рассказал кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

Если за первого ребенка не были получены выплаты, размер маткапитала на второго составит 976 013,44 рубля, добавил эксперт.

Он объяснил, что такие суммы возможны в случае инфляции 7% по итогам 2025 года. Если темпы роста цен будут на уровне 8%, то размер маткапитала составит 745 488,31 рубля на первого ребенка и 239 646,75 рубля и 985 135,06 рубля соответственно – на второго.

Как напомнил Балынин, с 1 февраля этого года сумма семейного капитала была увеличена на 9,5%, до 912 162,09 рубля, а с 2020-го – расширен круг семей, кому положен маткапитал.

"В частности, на первого ребенка размер семейного капитала в настоящее время составляет 690 266,95 рубля. До 1 февраля 2025 года размер был равен 630 380,78 рубля. На второго ребенка сумма семейного капитала составляет 221 895,14 рубля, если были получены выплаты и на первого. До 1 февраля 2025 года размер был равен 202 643,96 рубля", – заключил Балынин.

В феврале Владимир Путин продлил программу материнского капитала до 31 декабря 2030 года. Этим правом смогут воспользоваться примерно пять миллионов российских семей. Согласно предварительным расчетам, для реализации данной программы в указанные годы будут необходимы дополнительные бюджетные расходы в размере 2,776 триллиона рублей.

Минтруд предложил перевести программу маткапитала в бессрочный формат. По словам замглавы ведомства Андрея Пудова, это необходимо рассматривать с учетом бюджетных ограничений.

Кроме того, в Госдуме предложили увеличить маткапитал за рождение первенца до 24 лет. Глава комитета ГД по развитию гражданского общества Яна Лантратова отметила, что поддержка граждан, решивших стать родителями в более раннем возрасте, положительно влияет на демографию в России.