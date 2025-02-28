Путин продлил программу маткапитала до конца 2030 года

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Владимир Путин подписал закон о продлении программы материнского капитала до 31 декабря 2030 года. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Законопроект, вносящий изменения в положение "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей", был внесен в Госдуму правительством 19 декабря 2024 года. Депутаты приняли его в рамках пленарного заседания 18 февраля текущего года. Затем он был одобрен Совфедом.

Отмечалось, что примерно пять миллионов российских семей смогут воспользоваться правом на получение маткапитала с 2027 по 2030 год. Согласно предварительным расчетам, для реализации данной программы в указанные годы будут необходимы дополнительные бюджетные расходы в размере 2,776 триллиона рублей.

Минтруд между тем предложил перевести программу маткапитала в бессрочный формат. По словам замглавы ведомства Андрея Пудова, это необходимо рассматривать с учетом бюджетных ограничений.

