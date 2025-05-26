Депутат Говырин: увеличение размера пособия на детей возможно при снижении дохода семьи

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Возможность пересмотра размера единого пособия на детей появится с 1 июня у семей, у которых истекает срок ранее назначенной выплаты и которые подают заявление на продление. Об этом RT заявил депутат Госдумы, член думского комитета по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

По словам парламентария, основанием для увеличения размера пособия является снижение среднедушевого дохода семьи. Раньше выплачивалось 50% регионального прожиточного минимума на ребенка, при ухудшении финансовой ситуации размер может быть пересчитан до 75 или 100%.

Выплата, уточнил Говырин, предоставляется на год и требует ежегодного подтверждения права на ее получение. При этом дополнительная особенность коснется новорожденных.

Депутат пояснил, что если в семье, которая уже получает пособие, рождается еще один ребенок, то выплата на него назначается автоматически в том же размере, что и на других детей. Основание для назначения пособия – совокупный доход семьи, который не превышает величину регионального прожиточного минимума, действующую на дату обращения.

"Для беременных женщин используется иной показатель – минимум для трудоспособного населения", – подчеркнул собеседник издания.

Ранее сообщалось, что налог на доходы физических лиц (НДФЛ) для работающих родителей с двумя и более детьми, чей среднедушевой доход ниже 1,5 прожиточного минимума, будет снижен до 6% в следующем году. Как отметил глава Минтруда России Антон Котяков, после перерасчета разницу вернут россиянам.