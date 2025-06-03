В ГД предложили увеличить маткапитал за рождение первенца до 24 лет

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Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова направила обращение премьер-министру России Михаилу Мишустину с предложением увеличить сумму материнского капитала на один миллион рублей за рождение первого ребенка до достижения женщиной 24 лет. Об этом сообщает РИА Новости.

Парламентарий напомнила, что в конце прошлого года Владимир Путин обратил внимание на увеличение среднего возраста рождения первенца среди россиянок до 28–29 лет. Лантратова указала на определенные последствия такой ситуации. В частности, некоторые женщины после рождения первого ребенка стремятся вернуться к карьере или образованию, из-за чего возможность рождения второго откладывается.

Депутат считает, что поддержка граждан, решивших стать родителями в более раннем возрасте, положительно влияет на демографию в России именно благодаря увеличению вероятности появления последующих детей. Более того, рождение детей у молодых снижает риски осложнений при беременности и родах.

Ранее российский Минтруд предложил перевести программу маткапитала в бессрочный формат. В настоящий момент она имеет срочный характер. Бессрочный формат следует рассматривать, учитывая бюджетные ограничения, отметил замглавы ведомства Андрей Пудов.

Также Путин предложил работодателям давать дополнительные выходные дни сотрудникам с семьями и оказывать им помощь в получении путевок.