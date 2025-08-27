Экономист Сафонов: отказ от индексации маткапитала на первенца не улучшит демографию

В России предложили индексировать материнский капитал только на второго и последующих детей. По мнению экспертов, эти меры поспособствуют высокой рождаемости. Насколько эффективным может быть нововведение и в чем его достоинства и недостатки, разбиралась Москва 24

Новый стимул?

Предложение индексировать материнский капитал только на второго и последующих детей появилось в докладе Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) "Тринадцать тезисов об экономике. Демографический кризис". Его автор Екатерина Сабельникова пояснила, что мера необходима для сокращения дисбаланса между выплатами.

В частности, если за первенца семья получает от государства 690 тысяч рублей, то за второго ребенка предусмотрена дополнительная выплата в 222 тысячи рублей. Сумма вырастет до 912 тысяч, только если семья не получала помощь ранее. Та же сумма положена и для третьего и последующих детей, однако ее предоставляют, если родители прежде не пользовались выплатами.

При этом в докладе ЦМАКП утверждается, что суммарный коэффициент рождаемости вторых детей на одну женщину падает. По мнению аналитиков центра, отчасти это может быть вызвано возможностью получить маткапитал при рождении первенца.

В пресс-службе Минтруда, в свою очередь, подчеркнули, что по состоянию на август 2025 года было выдано более 443 тысяч сертификатов на материнский капитал. Из них 311 тысяч – при рождении первого малыша. Однако в ведомстве отметили, что за последние годы более половины всех выплат связано с рождением второго и последующих детей. Их доля остается стабильной и колеблется в пределах 55–59%.



Программа маткапитала начала действовать с 1 января 2007 года. Изначально она была рассчитана на 10 лет, но затем срок ее действия продлевался (последний раз – до 31 декабря 2026-го). До 2020 года право на получение выплаты имели семьи, воспитывающие двух и более детей, однако затем в России начали выдавать маткапитал на первенца – действие программы распространилось на детей, рожденных (усыновленных) с 1 января 2020-го. Право на выплату также имеют дети в связи со смертью родителей или лишения их прав на опеку. В таком случае выплату получают несовершеннолетний ребенок, несколько несовершеннолетних детей в равных долях и совершеннолетний до 23 лет, обучающийся очно в образовательной организации (кроме допобразования).



Ранее для улучшения демографических показателей в России предложили изменить систему декретных пособий. По мнению старшего научного сотрудника Института народнохозяйственного прогнозирования РАН (ИНП РАН) Александра Ларионова, выплаты на первенца до полутора лет следует сократить с 40 до 30% от дохода родителя, однако при появлении последующих детей их нужно увеличить. В частности, до 60% на второго ребенка и до 80% – для третьего. При этом перечисления необходимо пролонгировать до 2,5 и 3 лет соответственно.

Такая мера компенсирует материальные расходы, которые женщина могла бы получать при продолжении работы, отметили в ИНП РАН.

Ожидаемый эффект

Зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов согласился в беседе с Москвой 24, что в целях поощрения и улучшения демографической картины нужно стимулировать выплаты на второго и последующих детей.





Виталий Милонов зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Кроме того, число выплат и мер социальной поддержки нужно увеличивать пропорционально количеству детей в семье. У нас до сих пор есть некая градация: "до трех детей" и "свыше трех детей". Однако три ребенка в семье и шесть – это разные вещи, и это совсем другие расходы.

Парламентарий подчеркнул, что с каждым последующим ребенком выплаты нужно увеличивать. Также в качестве позитивных для демографии мер можно снизить процент по ипотеке: чем больше детей, тем он меньше.

При этом доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов в разговоре с Москвой 24 выразил мнение, что новая мера навряд ли улучшит демографическую ситуацию.





Александр Сафонов доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Сегодня для семьи важен стабильный ежемесячный доход, чтобы обеспечить все потребности, поэтому нужно рассматривать другие инструменты. Один из них – внедрение системы бесплатных услуг.

"Например, чтобы поощрить многодетность, можно ввести сертификаты на бесплатное образование: высшее и средне-профессиональное. Это стало бы хорошей поддержкой для семьи с тремя и более детьми", – предложил Сафонов.

Кроме того, затраты многодетной семьи может существенно снизить предоставление бесплатной школьной формы, завтраков и обедов, а также компенсация оплаты группы продленного дня, перечислил специалист.

"Также нужно задуматься о трансформации маткапитала в жилищный сертификат: за нынешнюю сумму выплаты в мегаполисах можно приобрести в среднем примерно 4 квадратных метра площади. Это слабо влияет на возможность семьи купить собственное жилье", – добавил экономист.

На сегодняшний же день материнский капитал можно добавить к сумме на покупку дома или квартиры. Плюс выплату разрешено тратить на образование ребенка, приобретение товаров для детей-инвалидов, а также использовать в качестве накопительной пенсии для одного из родителей, заключил Сафонов.

