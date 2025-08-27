Экономист Сафонов: отказ от индексации маткапитала на первенца не улучшит демографию

В России предложили индексировать материнский капитал только на второго и последующих детей. По мнению экспертов, эти меры поспособствуют высокой рождаемости. Насколько эффективным может быть нововведение и в чем его достоинства и недостатки, разбиралась Москва 24
Новый стимул?
Предложение индексировать материнский капитал только на второго и последующих детей появилось в докладе Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) "Тринадцать тезисов об экономике. Демографический кризис". Его автор Екатерина Сабельникова пояснила, что мера необходима для сокращения дисбаланса между выплатами.
В частности, если за первенца семья получает от государства 690 тысяч рублей, то за второго ребенка предусмотрена дополнительная выплата в 222 тысячи рублей. Сумма вырастет до 912 тысяч, только если семья не получала помощь ранее. Та же сумма положена и для третьего и последующих детей, однако ее предоставляют, если родители прежде не пользовались выплатами.
При этом в докладе ЦМАКП утверждается, что суммарный коэффициент рождаемости вторых детей на одну женщину падает. По мнению аналитиков центра, отчасти это может быть вызвано возможностью получить маткапитал при рождении первенца.
В пресс-службе Минтруда, в свою очередь, подчеркнули, что по состоянию на август 2025 года было выдано более 443 тысяч сертификатов на материнский капитал. Из них 311 тысяч – при рождении первого малыша. Однако в ведомстве отметили, что за последние годы более половины всех выплат связано с рождением второго и последующих детей. Их доля остается стабильной и колеблется в пределах 55–59%.
Право на выплату также имеют дети в связи со смертью родителей или лишения их прав на опеку. В таком случае выплату получают несовершеннолетний ребенок, несколько несовершеннолетних детей в равных долях и совершеннолетний до 23 лет, обучающийся очно в образовательной организации (кроме допобразования).
Ранее для улучшения демографических показателей в России предложили изменить систему декретных пособий. По мнению старшего научного сотрудника Института народнохозяйственного прогнозирования РАН (ИНП РАН) Александра Ларионова, выплаты на первенца до полутора лет следует сократить с 40 до 30% от дохода родителя, однако при появлении последующих детей их нужно увеличить. В частности, до 60% на второго ребенка и до 80% – для третьего. При этом перечисления необходимо пролонгировать до 2,5 и 3 лет соответственно.
Такая мера компенсирует материальные расходы, которые женщина могла бы получать при продолжении работы, отметили в ИНП РАН.
Ожидаемый эффект
Зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов согласился в беседе с Москвой 24, что в целях поощрения и улучшения демографической картины нужно стимулировать выплаты на второго и последующих детей.
Парламентарий подчеркнул, что с каждым последующим ребенком выплаты нужно увеличивать. Также в качестве позитивных для демографии мер можно снизить процент по ипотеке: чем больше детей, тем он меньше.
При этом доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов в разговоре с Москвой 24 выразил мнение, что новая мера навряд ли улучшит демографическую ситуацию.
"Например, чтобы поощрить многодетность, можно ввести сертификаты на бесплатное образование: высшее и средне-профессиональное. Это стало бы хорошей поддержкой для семьи с тремя и более детьми", – предложил Сафонов.
Кроме того, затраты многодетной семьи может существенно снизить предоставление бесплатной школьной формы, завтраков и обедов, а также компенсация оплаты группы продленного дня, перечислил специалист.
"Также нужно задуматься о трансформации маткапитала в жилищный сертификат: за нынешнюю сумму выплаты в мегаполисах можно приобрести в среднем примерно 4 квадратных метра площади. Это слабо влияет на возможность семьи купить собственное жилье", – добавил экономист.
На сегодняшний же день материнский капитал можно добавить к сумме на покупку дома или квартиры. Плюс выплату разрешено тратить на образование ребенка, приобретение товаров для детей-инвалидов, а также использовать в качестве накопительной пенсии для одного из родителей, заключил Сафонов.