Депутат Милонов поддержал идею увеличить декретные за второго и третьего ребенка

В Российской академии наук (РАН) призвали увеличить декретные россиянкам, родившим двух и более детей. Целесообразны ли такие изменения и как матери могут укрепить свое финансовое положение уже сейчас, разбиралась Москва 24.

Компенсировать потери

В России необходимо изменить систему декретных пособий для улучшения демографии. В частности, ежемесячные выплаты на первого ребенка до 1,5 года рекомендуется понизить с 40% до 30% от дохода родителя, а при рождении вторых и третьих детей – наоборот, повысить до 60 и 80%. Причем предлагается перечислять эти средства до 2,5 и 3 лет соответственно. К таким выводам пришел в своей статье старший научный сотрудник Института народнохозяйственного прогнозирования РАН (ИНП РАН) Александр Ларионов.

"Выплаты при рождении четырех и последующих детей могут индексироваться с позиции выплат по многодетности. Данные выплаты необходимо сохранить наравне с выплатами на ребенка", – говорится в статье эксперта.





из статьи Александра Ларионова Вводимые выплаты должны компенсировать потери, которая женщина могла бы получать в случае продолжения работы.

В 2025 году декретные на одного ребенка составляют 40% от среднего заработка в течение двух последних лет. Минимальная сумма, на которую можно рассчитывать, установлена на уровне 10 103 рубля, тогда как максимальная – 68 995 рублей.



Решение демографических проблем находится в приоритете у государства. По данным ВЦИОМ, в 2024 году в стране появилось на свет 1 222 408 младенцев – это на 3,4% меньше, чем в 2023-м. В январе 2025-го первый замминистра здравоохранения РФ Виктор Фисенко отметил, что абсолютное число рождений детей в стране приблизилось к показателям 2000 года – одним из самых низких в современной истории России. Чиновник объяснил ситуацию уменьшением количества женщин детородного возраста.

Создать условия для перелома демографической ситуации уже в 2025 году поручал Владимир Путин. При этом глава государства назвал эту задачу "сложной". В то же время, по планам Минтруда, количество многодетных семей в России должно составить 2,7 миллиона к 2036 году.

Дестимулирует рождаемость?

Инициатива об увеличении выплат за второго и третьего ребенка заслуживает поддержки. В перспективе депутаты постараются разработать и внести соответствующий законопроект в Госдуму, заявила Москве 24 глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.

"И если уж говорить о совершенствовании механизмов помощи, то сюда можно добавить еще и увеличение декретного отпуска в случае рождения двойни и тройни", – отметила она.

Логичными предлагаемые в РАН изменения назвал и зампред комитета по делам семьи Виталий Милонов. При этом в беседе с Москвой 24 он уточнил, что в идеале размер пособий нужно увеличивать пропорционально количеству детей.





Виталий Милонов зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Мы забываем о том, что наша задача – наличие в каждой семье не троих детей, а больше. Поэтому нужно сделать так, чтобы 80% от дохода выплачивались, например, за третьего ребенка, 100% – за четвертого, 110 или 120% – за пятого. То есть все должно повышаться. Эта мера станет еще одним кирпичиком к тому, чтобы у людей было нормальное количество детей.

В свою очередь, доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов с подходом не согласился. Эксперт пояснил Москве 24, что, если декретные пособия за первого ребенка уменьшат, увеличив размер поддержки за второго и третьего, стимулировать рождаемость не получится.

"Выплаты должны быть одинаковы, чтобы создавать стабильность. Когда устойчивости нет и финансирование на первых детей урезается, это воспринимается плохо. А новость о том, что финансирование на вторых и третьих станет выше, покажется уже не такой важной", – пояснил Сафонов.





Александр Сафонов доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Снижение декретных за первого ребенка – это дестимулирование к рождению второго. Как правило, первый ребенок появляется в семьях, которые только формируют свою доходную базу. Для них подобная инициатива будет означать проблемы с доходами в самый трудный период, когда в семье остается один работающий человек.

В целом независимо от того, сколько процентов от заработка родителя составляет пособие, оно не компенсирует дефицит средств, который возникает во время декрета, подчеркнул Сафонов. Поэтому для улучшения демографии государству целесообразнее уменьшать расходы семей на образование, медицинское обслуживание и недвижимость.

В свою очередь, независимый HR-эксперт Зулия Лоикова отметила, что сейчас большинство матерей в декрете продолжают работать.

"Если женщина занималась интеллектуальным трудом до декрета и была бухгалтером, HR-специалистом, программистом, юристом, то можно монетизировать свои знания и продавать консультации. А некоторые, например, получают доход от того, что пекут кондитерские изделия или собирают букеты. Заработок здесь разный, но порой достигает 150–200 тысяч рублей в месяц", – указала она.

Подходят для матерей и направления, связанные с маркетингом, продажами или SMM, добавила специалист. В числе доступных вакансий – операторы чатов, менеджеры по сопровождению, а также копирайтеры. Доход будет варьироваться от 10 до 60 тысяч рублей в зависимости от задач, а график – свободный. Причем круг задач, которые предстоит выполнять, не требует опыта, резюмировала HR-эксперт.

