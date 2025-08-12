В России призвали увеличить декретные выплаты

Фото: 123RF/chatsimo

В России предложили резко увеличить декретные выплаты, чтобы повысить темпы рождаемости. Такая инициатива представлена в статье за авторством старшего научного сотрудника ИНП РАН Александра Ларионова, сообщает газета "Известия".

На сегодняшний день размер пособия по уходу за ребенком до 1,5 года составляет 40% от среднего заработка. Минимальная сумма – 9 тысяч рублей, а максимальная – 69 тысяч.

Ларионов призвал поднять показатель при рождении второго ребенка до 60% от среднего дохода и выплачивать пособие 2,5 года. С появлением же третьего ребенка предлагается вновь увеличить выплату до 80% и продлить ее до трех лет.

По данным ВЦИОМ, в прошлом году в России родилось 1,22 миллиона детей, что на 3,4% меньше, чем в 2023 году. Данный показатель падает последние 9 лет.

Эксперты отмечают, что резкое повышение декретных выплат может повлечь за собой рост тарифов страховых взносов, что в данный момент не представляется возможным. Однако продление срока оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком было бы полезно, добавили специалисты.

Тем не менее, как подсчитали аналитики, на реализацию инициативы может потребоваться от 5 до 15 миллиардов рублей в первые 18 месяцев, далее – от 20 до 30 миллиардов ежегодно.

Ранее срок рассмотрения заявления на маткапитал был сокращен в России. Такое решение было принято по просьбе Владимира Путина. Теперь вместо 10 рабочих дней территориальные органы Соцфонда России должны рассматривать заявления о распоряжении маткапиталом в течение 5 рабочих дней.

Российские родители перед 1 сентября могут воспользоваться различными мерами поддержки. В частности, эксперты напомнили о едином пособии на детей до 17 лет для семей с низкими доходами. Его сумма составляет 50, 75 или 100% от регионального прожиточного минимума на ребенка.