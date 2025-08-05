Омбудсмен Мишонова предложила штрафовать родителей матерящихся подростков

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Штрафовать родителей детей, ругающихся матом, предложила уполномоченная по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова. Своим мнением на этот счет она поделилась в беседе с "Газетой.ру".

"Я бы штрафовала родителей детей, начиная с 11 лет, потому что они еще раньше начинают употреблять эти слова, и ставила бы на вид", – подчеркнула омбудсмен.

Она добавила, что в России существует штраф за нецензурную брань в общественных местах, но такие нарушения трудно фиксировать и доказывать. Кроме того, по ее словам, раньше нецензурные слова ассоциировались с "асоциальными элементами", но сейчас общество смотрит на проблему "сквозь пальцы".

По ее мнению, государство должно выступать против нецензурной лексики, в том числе потому, что мат "питает энергию дьявола".

Мишонова отметила, что ей нравится практика, действующая в Казахстане. Там штрафы применяются в отношении подростков старше 16 лет и их родителей, если ребенку от 14 до 16 лет.

Ранее зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко рассказал, что депутаты нижней палаты парламента предложили признать ненормативную лексику в общественных местах отдельным административным правонарушением и ввести за это нарушение высокие штрафы.

Депутат указывал на то, что использование нецензурных выражений в общественных местах никак не регулируется законом, из-за чего многие граждане не могут себя защитить.

