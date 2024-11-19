Режиссер Карен Геворкян назвал нецензурную лексику частью русской культуры

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Нецензурная лексика должна присутствовать в кинематографе при ее уместности. Запретить ее нельзя, поскольку она является частью русской культуры, сообщает ТАСС со ссылкой на режиссера Карена Геворкяна.

"Я сам не матерюсь. Избегаю этого. Но запретить мат в жизни невозможно, потому что это часть русской души, русской культуры, русского сознания. Те, кто это предлагает, не понимают, что они делают", – подчеркнул он.

По словам режиссера, использовать мат в общественных местах – это бескультурье и грубость. Однако применение нецензурной лексики в критическом состоянии становится вещью, которую нельзя запретить. Как отметил Геворкян, мат в кинематографе используется только тогда, когда он уместен.

"К мату в фильмах я отношусь так: если уместен, он должен быть. Если неуместен, то это глупость", – добавил он.

При этом чаще всего россияне говорят такие слова-паразиты, как "блин" и его нецензурное производное, "типа", "на самом деле", "это самое" и "короче". По словам эксперта по технике речи Тимура Рагги, даже грамотные и образованные люди иногда упрощают свою речь посредством этих слов. Он уточнил, что зачастую люди комбинируют слова-паразиты в одной фразе: "Типа, это, короче".

