Эксперт рассказала, как избавиться от слов-паразитов в речи

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Слова-паразиты необходимы, поскольку люди на них опираются при формулировании мыслей в живой речи, однако частное их произношение создает ненужные акценты и привлекает внимание. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на тренера по речи и дизайну голоса Седу Каспарову.

"Если вы знаете, что грешите словами-паразитами или англицизмами, формируйте свои изречения более простыми словами. Сложность в том, что они выскакивают у нас автоматически, когда мы спешим и стараемся не снижать темп повествования", – сказала она.

По словам тренера, необходимо послушать голосовые сообщения для анализа собственного словарного запаса. Также в речи следует применять синонимы и паузы, поскольку они могут помочь собраться с мыслями, посоветовала эксперт.

"В слове "типа" нет ничего зазорного, понятное и хорошее слово. Какие у него есть альтернативные варианты? "Вроде", "похоже", "как бы", "наподобие". У слова "короче" – "подытоживая", "резюмируя", "в общем", "в целом", "обобщая", – объяснила она.

Как подчеркнула Каспарова, необходимо себя контролировать, вслушиваться и медленнее разговаривать. Кроме того, она порекомендовала установить визуальный контакт с собеседником. При таком способе человек не сможет часто пользоваться словами-паразитами, заключила эксперт.

Ранее психолог Маргарита Алексеева рассказала, что, если расширить словарный запас и чаще хвалить себя и окружающих в развернутой форме, можно перестать материться. Эксперт посоветовала хвалить в формате "Мне очень нравится, как ты...", а далее говорить, как человек что-то делает, выглядит или говорит. Выбирать стоит объемную форму похвалы, это расширит словарный запас и поможет наработать навык выражения восхищения, объяснила она.

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