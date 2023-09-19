Психолог рассказала, как перестать материться

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Если расширить словарный запас и чаще хвалить себя и окружающих в развернутой форме, можно перестать материться. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на психолога Маргариту Алексееву.

Эксперт посоветовала хвалить в формате "Мне очень нравится, как ты...", а далее говорить, как человек что-то делает, выглядит или говорит. Выбирать стоит объемную форму похвалы, это расширит словарный запас и поможет наработать навык выражения восхищения, объяснила она.

Алексеева предложила вести дневник, а именно писать по вечерам три-четыре предложения о прошедшем дне, наполняя их прилагательными, а значит, и эмоциями. Также стоит больше читать.

Помимо этого, специалист призвала следить за состоянием усталости, потому что если наблюдается состояние выгорания или хронический стресс, то человеку не хватает ресурсов префронтальной коры головного мозга, чтобы контролировать речь. Он эмоциональнее реагирует на раздражители.

Уточняется, что в речь надо добавлять как можно больше открытых вопросов. Когда она построена на вопросах, на которые можно ответить только "да" и "нет", это обедняет речь. Психолог посоветовала создавать такие коммуникационные условия, чтобы было много ситуаций для причастных и деепричастных оборотов.

По мнению эксперта, не стоит сводить разговоры с близкими и родными к односложным фразам, это провоцирует использование нецензурной лексики. Нужно подробно рассказывать о прошедшем дне, заключила она.

При этом, по словам клинического психолога Егора Семенова, матерная речь может помочь избавиться от негативных эмоций во время сильного стресса или тревожности. Он подчеркнул, что нецензурная лексика не всегда говорит о плохом воспитании или неумении держать себя в рамках.

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