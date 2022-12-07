Тренера по хоккею на Урале уволили за нецензурную брань

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Тренера по хоккею Максима Живодерова уволили из элитной спортивной школы имени Александра Козицына под Екатеринбургом за то, что он грубо выражался при воспитанниках. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию спортивного учреждения.

В распоряжении издания есть аудиозаписи, на которых мужчина хвалит детей за победу в матче, используя мат.

"Тренер уволен по результатам проверки по факту применения нецензурной брани в общественных местах, то есть циничные непристойные слова и выражения, которые употребляются в присутствии и в отношении несовершеннолетних", – сказала представитель школы.

В местных СМИ появилась информация о том, что родители юных хоккеистов из города Верхняя Пышма встали на защиту уволенного тренера и планируют подготовить обращение в его поддержку.

Ранее аналитический центр НАФИ опубликовал исследование, согласно которому порядка 75% молодежи сталкивались с оскорблениями в Сети. С онлайн-оскорблениями чаще всего сталкиваются подростки от 14 до 17 лет. При этом молодые люди практически вдвое чаще девушек позволяют себе нецензурные слова в интернете (40 против 24%).

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