Порядка 75% молодых россиян сталкивались с оскорблениями в Сети – опрос

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Порядка 75% молодежи сталкивались с оскорблениями в Сети, однако 31% иногда сами использовали грубые выражения в адрес собеседников, сообщает RT со ссылкой на результаты исследования Аналитического центра НАФИ.

Согласно опросу, с онлайн-оскорблениями чаще всего сталкиваются подростки от 14 до 17 лет. При этом молодые люди практически вдвое чаще девушек позволяют себе нецензурные слова в интернете (40% против 24%).

Примерно каждый второй молодой россиянин (42%) выразил мнение, что за последние несколько лет оскорблений в Сети стало больше. Особое внимание на это обращают девушки (47%) и пользователи от 24 до 35 лет.

Не позволяют себе оскорблять собеседников 64% опрошенных, при этом в основном это представители "старшей" молодежи. В числе тех, кто не употребляет ругательств в Сети, достаточно больше девушек (73%).

В свою очередь, как пояснила депутат Госдумы Яна Лантратова, помимо оскорблений, в интернете есть и другие негативные стороны.

"Хейтинг в сети – лишь одна из угроз. Другие угрозы – негативный контент, пропаганда нездорового образа жизни, опасные сообщества и группы", – отметила парламентарий.

По ее словам, на сегодняшний день еще не существует федеральной рамки для системной и комплексной работы, а профилактика таких явлений реализуется на региональных уровнях с помощью проекта "Дети в интернете".

Ранее блогер Карина Аракелян заявила, что выплеск негативных комментариев в социальных сетях может нанести вред не тем, на кого они направлены, а самим инициаторам ненависти.

Она подчеркивала, что хейт только укрепляет уверенность в себе у токсичного пользователя. Аракелян также выразила мнение, что авторы злых комментариев становятся злее и несчастнее.

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