Каждый четвертый житель РФ сталкивался с агрессией в интернете

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Жертвами пассивной агрессии в интернете становились 24% россиян, 41% были свидетелями агрессивного поведения по отношению к другим. Об этом свидетельствуют данные опроса VK, проведенного ко Дню борьбы с кибербуллингом, пишет "Газета.ру".

42% респондентов, столкнувшись с агрессией в интернете, блокировали обидчика, 28% предпочли сообщить о некорректном поведении модератору через специальную кнопку на сайте.

"Пассивная агрессия – это провокационные действия в отношении оппонента. Их цель – вывести человека на негативные эмоции, например, через критику или неприятные комментарии", – рассказала эксперт проекта, клинический и кризисный психолог Мария Зеленова.

Пассивный агрессор вынуждает других чувствовать себя виноватыми, считает треть респондентов. 28% рассказали, что агрессивно настроенные собеседники высказывают критику под видом заботы, хотя на самом дели под вежливыми советами скрывается обесценивание.

В опросе приняли участие 1,2 тысячи пользователей "ВКонтакте" и "Одноклассников" старше 18 лет из российских городов с населением более 100 тысяч человек. Кроме того, была проведена серия интервью с респондентами, которые относили себя к жертвам, наблюдателям или агрессорам.

Ранее сервис "Юла" провел опрос, который показал, что россияне часто покупают вещи на 1–2 раза. Около 57% жителей РФ держат дома одежду, которую надевали всего пару раз. А 45% опрошенных используют около трети своего гардероба. Всю свою одежду используют только 6% респондентов, причем преимущественно мужчины.

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