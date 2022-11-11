Россияне часто покупают вещи, которыми пользуются 1–2 раза – опрос

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сервис "Юла" провел опрос, показавший, что россияне часто покупают вещи на 1–2 раза. Об этом сообщает Life.ru.

Порядка 57% россиян держат дома одежду, которую надевали всего пару раз. Как следует из опроса, 45% граждан страны используют около трети своего гардероба, 33% предпочитают носить половину вещей. Всю свою одежду используют только 6% респондентов, причем преимущественно мужчины.

Наименее востребованными вещами в гардеробе в исследовании названы свадебные платья и костюмы (42%), карнавальные наряды (25%) и деловые костюмы (24%). Вещи на 1–2 раза покупают под свадьбы, Новый год, день рождения, корпоративы и выпускные.

Нерациональные покупки одежды совершают 64% женщин и 50% мужчин. 27% из числа опрошенных женщин признались в том, что приобретают половину своих вещей импульсивно.

Что касается трат, то для 28% россиян бюджет на одежду составляет до 10 тысяч рублей ежегодно. Максимальный объем затрат среди участников опроса в ежегодном выражении составляет 30 тысяч рублей – об этом рассказали 17% опрошенных.

Ранее авторы сайта HuffPost рассказали, какие вещи следует держать в гардеробе часто опаздывающим людям. Например, уместно приобрести легинсы базового цвета, кардиган, платье-макси и удобную обувь.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!