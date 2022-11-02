Журналисты назвали подходящую одежду для постоянно опаздывающих людей

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В гардеробе у постоянно опаздывающих людей должны быть легинсы базового цвета и оверсайз-кардиган на пуговицах. Об этом сообщается на сайте HuffPost.

По мнению журналистов, такие люди должны носить вещи, которые проще комбинировать между собой при ограниченном времени. Журналисты посоветовали купить платье-макси, чтобы сочетать его с кроссовками и каблуками. Кроме того, люди могут купить комбинезоны, которые подойдут как для занятия спортом, так и для похода в кафе.

"Любителям свитеров лучше всего подойдут пуловеры с замком на груди и теплые рубашки в клетку", – заявили специалисты.

Кроме того, журналисты посоветовали купить кроп-топы нейтральных цветов, черное платье любой длины, лонгсливы с V-образным вырезом, прямые брюки с завышенной линией талии, классический пиджак и повседневный костюм из рубашки и шорт спокойного оттенка.

Ранее консультант по имиджу Наталия Булдакова посоветовала не носить юбки в холод из-за риска возникновения целлюлита. По ее словам, организм закладывает дополнительные жиры на поверхности, где организму холодно. Кроме того, ношение зимой короткой юбки может привести к обморожению.



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