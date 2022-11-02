Стилист рекомендовала не носить юбки в холодную погоду

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Консультант по имиджу, стилист-коуч, эксперт по вопросам моды и стиля и резидент международного сообщества стилистов Наталия Булдакова рекомендовала не носить юбки в холод из-за риска возникновения целлюлита.

"Враг женских бедер номер один только и ждет холодов и коротких юбок. Наш организм заботится о своем выживании, поэтому хочет снизить дискомфорт и там, где ему холодно, закладывает дополнительные жиры на поверхности. То есть кожа уплотняется на тех участках, где она систематически подвергается низким температурам", – цитирует стилиста "Газета.ру".

Кроме того, ношение зимой короткой юбки может привести к обморожению. В легкой форме оно проявляется жжением, покалыванием, зудом и судорогами, а в итоге "мраморностью" кожи. При хорошем кровообращении это пройдет примерно за пять дней. Средняя степень обморожения может привести к постепенному отмиранию верхнего слоя кожи и шелушению.

Булдакова также рассказала, что в период холодов необходимо правильно выбирать колготки. Есть те, которые предназначены только для улицы, и те, в которых будет комфортно и в помещении, и за его пределами. Она уточнила, что если при входе в помещение у женщины начинается повышенное потоотделение и отведение влаги от кожи отсутствует, колготки были выбраны неправильно. Стилист не рекомендовала выходить во влажных колготках на холод, это может спровоцировать обострение хронических заболеваний.

Ранее стилисты рассказали, как правильно угадать размер при выборе одежды через интернет-магазин. Чтобы подобрать нужный размер, необходимо снять с себя мерки и сравнить их с размерной таблицей магазина. Во время виртуального шопинга удобнее всего выбирать модели свободного кроя. Лучше всего покупать онлайн такие вещи, как футболки, свитшоты, толстовки и легинсы.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!