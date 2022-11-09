Zara и Bershka не будут продавать свои вещи в России

Фото: ТАСС/MAXIM SHIPENKOV

Бренды одежды Zara и Bershka не станут продавать свои вещи в России после перехода российского бизнеса в ведение группы компаний Daher. Об этом сообщает газета "Известия".

"Группа компаний Daher будет вести бизнес в РФ под своими брендами и с собственными коллекциями, не имеющими ничего общего с Inditex", – рассказали в испанской компании, которая также владеет марками Massimo Dutti, Pull & Bear и некоторыми другими.

Ранее сообщалось, что Inditex решила продать свой бизнес на территории России группе Daher из Объединенных Арабских Эмиратов. Данная сделка, как подчеркнули в компании, позволит сохранить большое число рабочих мест.

Накануне стало известно, что Daher будет работать в стране под собственными брендами. В Inditex также подтвердили, что достигли с эмиратской группой предварительного соглашения о продаже российского бизнеса.

В начале весны 2022 года Zara сообщила о прекращении работы магазинов группы на территории России. На неопределенный срок также была остановлена торговля товарами бренда в режиме онлайн.

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