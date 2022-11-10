Более 60% россиян доверяют полицейским в своем регионе – ВЦИОМ

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Больше половины россиян (62%) доверяют полицейским в своем регионе, в 2021 году этот показатель составлял 57%. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.

Социологи отмечают, что в последние четыре года уровень доверия к сотрудникам полиции не опускался ниже 54%, за десять лет этот показатель вырос в 1,7 раза. Не доверяют полицейским треть граждан – 32%.

Расчетный индекс доверия сотрудникам полиции региона в 2022 году достиг отметки 30 пунктов – максимума за весь период измерений.

Больше всего доверяет полицейским молодежь в возрасте от 18 до 24 лет (73%), работники бюджетной сферы (70%) и граждане, которые предпочитают гибридную модель медиапотребления (69%). Отмечается, что, чем выше оценка материального положения, тем выше уровень доверия.

Ранее ВЦИОМ выяснил, что более 70% россиян поддержали отмену новогодних мероприятий в 2022 году. Противоположное мнение по данному вопросу высказали 17% участников опроса. В группе молодежи в возрасте от 18 до 24 лет инициативу не поддержали около 30% респондентов.

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