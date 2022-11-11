Названы лучшие сотрудники по знаку зодиака

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Сервис содействия трудоустройству "Работа.ру" провел исследование на тему наиболее предпочтительных знаков зодиака у соискателей. Об этом сообщает газета "Известия".

Руководитель сервиса по продвижению бренда работодателя и внутренним коммуникациям Татьяна Мощагина объяснила, что с гороскопом претендентов на вакансии знакомятся порядка 15% работодателей. Чаще всего такой обзор затрагивает соискателей на руководящие должности, специалистов по продажам и менеджеров.

"Для тех людей, кто верит в гороскопы в обычной жизни, данный показатель стал важен и в рабочей сфере, ведь, согласно астрологическому учению, знаки зодиака обладают определенными характером, складом ума, темпераментом", – заявила эксперт.

Судя по опросу "Работы.ру", идеальными знаками зодиака для сотрудников являются Тельцы (10%), Девы (9%) и Овны (9%). Наименьший приоритет у работодателей получили Скорпионы и Раки.

Мощагина отметила, что соискатели тоже зачастую заинтересованы в гороскопе своих будущих коллег. Исследование показало, что около 46% россиян проверяют совместимость с потенциальным начальником.

По информации ВЦИОМ, больше половины жителей РФ не верят в гороскопы – об этом заявили 60% опрошенных. По сравнению с показателями за 2015 год, число тех, кто доверяет астрологическим прогнозам, снизилось вдвое. Количество сомневающихся же выросло в 3,5 раза.

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