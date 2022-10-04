Блогер рассказала, почему ненависть в соцсетях может навредить самому хейтеру

Фото: YouTube/Karina Arakelyan
Выплеск негативных комментариев в социальных сетях может нанести вред не тем, на кого они направлены, а самим инициаторам ненависти, заявила российский блогер Карина Аракелян.
По ее мнению, хейт лишь укрепляет уверенность в себе у токсичного пользователя. Аракелян считает, что авторы злых комментариев становятся злее и несчастнее. Блогер поделилась, что под фотографиями в ее соцсетях часто оставляют обидные слова о ее фигуре.
"Меня хейтят в комментариях за лишний вес. Но я не обращаю на это внимания. Я уже сбросила почти 20 килограммов. Поэтому я даже не переживаю о таких отзывах от подписчиков", – призналась Аракелян в беседе с "Газетой.ру".
Она добавила, что подобная ненависть помогла ей начать развиваться. Но, подчеркнула Аракелян, пользователям следует быть более осторожными с любимыми блогерами.
"Еще одна ошибка – преследовать человека, социальные сети которого вам нравятся. Не стоит вмешиваться в личное пространство – относитесь с уважением к чужим границам", – заключила она.
Ранее дизайнер и блогер Артемий Лебедев заявил о своей мечте поучаствовать в дизайне современной церкви. Кроме того, он отметил, что любую обратную связь от аудитории представитель креативной профессии должен воспринимать как благо, даже если это ненависть.
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