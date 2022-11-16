Скончался двукратный чемпион мира по хоккею Александр Мартынюк

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Советский хоккеист, двукратный чемпион мира в составе сборной СССР Александр Мартынюк ушел из жизни на 78-м году жизни. Об этом сообщается на сайте столичного "Спартака", в составе которого Мартынюк провел большую часть карьеры.

"После продолжительной болезни в возрасте 77 лет не стало Александра Акимовича Мартынюка – легендарного нападающего "Спартака" и сборной СССР", – говорится в сообщении.

Александр Мартынюк родился в 1945 году. Играл за московские "Крылья Советов", "Спартак" и австрийский "Капфенберг". За годы профессиональной карьеры Мартынюк завоевал три титула чемпиона СССР (в 1967, 1969 и 1976), два Кубка СССР (1970 и 1971), а также золотые медали двух чемпионатов мира (1971 и 1973) и чемпионата Европы (1973).

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