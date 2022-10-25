Умер тренер олимпийских чемпионов по биатлону Владимир Путров

Фото: ТАСС/URA.RU/Анна Майорова

Известный советский и российский тренер по биатлону Владимир Путров скончался в Екатеринбурге в возрасте 84 лет. Об этом сообщается в телеграм-канале Союза биатлонистов России (СБР).

"СБР выражает искренние соболезнования родным и близким Владимира Михайловича", – говорится в сообщении.

Информации о причинах и обстоятельствах смерти Путрова не приводится.

Владимир Путров родился в 1938 году. За годы тренерской карьеры специалист воспитал множество олимпийских чемпионов по биатлону, в том числе Антона Шипулина, Александра Попова, Евгения Редькина и Юрия Кашкарова.

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