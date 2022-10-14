Умер основатель футбольного клуба "Факел" Виктор Скачилов

Фото: vk.com/pfcfakel

Доктор технических наук и основатель футбольного клуба "Факел" Виктор Скачилов скончался в возрасте 87 лет.

"Волей судьбы уроженец Иркутской области вписал свое имя в историю как один из создателей первых ракетных двигателей в стране. И сам положил начало яркой футбольной истории – истории клуба "Факел", – написали в телеграм-канале команды.

В пресс-службе "Факела" выразили соболезнования родным и близким Скачилова, а также болельщикам футбольного клуба.

Виктор Скачилов известен как один из создателей заводской команды Конструкторского бюро химической автоматики. Ему же принадлежит авторство современного названия клуба.

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