Фото: fc-zenit.ru

Умер бывший главный тренер ФК "Зенит" Владимир Голубев. Ему было 72 года, сообщается на сайте команды.

Впервые в составе "Зенита" Голубев выступил в 18 лет. Он провел за команду 14 сезонов в чемпионате Советского Союза, сыграв 384 игры. Он также выступал за национальную и олимпийскую сборные СССР.

Позже Голубев приступил к тренерской деятельности. Он возглавлял "Зенит" в 1987-х и 1989-х годах. Пост главного тренера команды Голубев занимал в общей сложности в 47 матчах.