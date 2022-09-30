Бывший врач "железнодорожников" Мышалов умер на 91-м году жизни

Фото: официальный сайт московского ФК "Локомотив"

Бывший врач сборной команды Советского Союза по футболу Савелий Мышалов после длительного заболевания умер в возрасте 90 лет. Об этом сообщает сайт московского футбольного клуба "Локомотив".

Там отметили, что Мышалов был легендарным доктором "железнодорожников" (прозвище игроков московского "Локомотива". – Прим. ред.). Он был заслуженным врачом РФ, осуществлял свою деятельность в клубе с 1994 по 2016 год. Во время его работы команде "Локомотива" впервые удалось выиграть золотые медали чемпионата России и Кубок РФ.

"Мышалов всегда был образцом профессионализма, знатоком своего дела, а также очень добрым и отзывчивым человеком, который был готов прийти на помощь в любой жизненной ситуации, не только на футбольном поле", – написали в "Локомотиве".

Команда клуба выразила соболезнования родным и близким Мышалова.

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