Умер олимпийский чемпион по гандболу Юрий Климов

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Олимпийский чемпион 1976 года по гандболу Юрий Климов умер в 82 года. Об этом сообщает телеграм-канал женского гандбольного клуба ЦСКА.

"На 83-м году жизни не стало прославленного отечественного гандболиста и одного из учредителей нашего клуба Юрия Михайловича Климова", – говорится в сообщении.

В ЦСКА добавили, что Климов был победителем в чемпионате Советского Союза и Кубке страны. Также в списке его побед был Кубок европейских чемпионов. Самым значимым успехом в его деятельности стала победа в Олимпийских играх в Монреале в 1976 году.

После завершения спортивной карьеры Климов стал тренером молодежной и первой сборной СССР. За сборную Советской Союза в общей сложности гандболист выступил в 173 состязаниях.

Уточняется, что о дате и времени похорон Климова станет известно позже.

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