Верховный суд подтвердил решение уволить судью за мат в общении с коллегами

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Верховный суд подтвердил отставку удмуртской судьи Александры Хиталенко за нарушение этических норм, сообщает ТАСС.

Таким образом, суд оставил без изменений решение Дисциплинарной коллегии Верховного суда РФ от 21 мая 2024 года и сохранил наложенное ранее дисциплинарное взыскание. Верховный суд подтвердил, что действия женщины несовместимы с высоким званием судьи.

Судью лишили полномочий за тесные отношения с адвокатом, с которым она проживала. Она также передавала контактную информацию адвоката потенциальным клиентам в рекламных целях, что нарушает судейскую этику.

В отношении самого адвоката возбудили уголовное дело о покушении на мошенничество, а одну из приглашенных на консультацию женщин признали потерпевшей. Кроме того, квалификационная коллегия указала, что Хиталенко, обсуждая постановление своего коллеги, использовала нецензурную лексику.

Ранее Верховный суд России не стал рассматривать жалобу признанного в РФ иноагентом шоумена Максима Галкина на отказ в исключении его из этого реестра. Галкина признали иноагентом в сентябре 2022 года.

В мае 2023-го шоумен обратился в Замоскворецкий суд для оспаривания своего статуса, однако в удовлетворении иска ему отказали. В июле 2024 года Галкин подал в Верховный суд РФ жалобу на отказ в исключении его из реестра иноагентов.

