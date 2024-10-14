Пенсионерка из Красноярска осуждена за организацию убийства подруги из-за долга

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Красноярского края"

Суд в Красноярске назначил 15 лет колонии общего режима с ограничением свободы сроком на один год 64-летней пенсионерке за организацию убийства собственной подруги. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По версии следствия, в прошлом году пенсионерка взяла в долг у своей 67-летней подруги 200 тысяч рублей, но возвращать обратно средства она не собиралась. Чтобы не отдавать долг, женщина наняла "киллера", которым выступил ее знакомый. Мужчина также занимал у заказчицы 600 тысяч рублей и за "прощение долга" согласился на разбойное нападение и убийство.

Злоумышленник познакомился со своей жертвой и втерся к ней в доверие, помогая по хозяйству и бывая в гостях. Первая попытка убийства оказалась безрезультатной: женщина должна была умереть от вколотого ей опасного лекарства, но дозировка оказалось несмертельной.

Спустя время пенсионерка стала настойчивее требовать от "исполнителя" совершить задуманное. В связи с этим мужчина встретился со своей жертвой и напал на нее, нанеся множество ударов металлическим предметом по голове. В результате женщина скончалась на месте.

После содеянного мужчина встретился с пенсионеркой и по ее требованию выкрал из дома погибшей деньги в валюте, ключи от машины, документы и иное имущество на сумму более 6 миллионов рублей.

На суде свою вину женщина не признала. Однако прокурор убедил присяжных в причастности пенсионерки к преступлению. В результате суд признал пенсионерку виновной в организации убийства и разбое. Также ей назначен штраф в размере 369 тысяч рублей.

Исполнителю данного преступления в мае назначили наказание в виде 13 лет лишения свободы с ограничением свободы сроком на 1 год.

Ранее на помощника депутата Госдумы Шерипа Аликхаджиева было совершено покушение. По версии следствия, неизвестный выстрелил в политика четыре раза и скрылся.

Аликхаджиев получил два огнестрельных ранения и был госпитализирован. По данному факту возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Злоумышленника разыскивают.

