Верховный суд не стал рассматривать жалобу иноагента Максима Галкина

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев (Максим Галкин признан в РФ иноагентом)

Верховный суд России не стал рассматривать жалобу признанного в РФ иноагентом шоумена Максима Галкина на отказ в исключении его из этого реестра. Об этом РИА Новости заявили в инстанции.

В свою очередь, народная артистка России Татьяна Васильева высказалась о сбежавших из страны артистах, в частности о Галкине, сообщает сайт "Аргументы и факты".

Комментируя высказывания шоумена на его зарубежных концертах, она назвала его "неблагодарным человеком". Артистка добавила, что сложное время всегда выявляет, кто есть кто, и "показывает предателей". По мнению Васильевой, Галкин, который получил в России образование, телеэфиры и заработки, оказался "по-черному неблагодарным, если в одночасье забыл все, что дала ему РФ".

Галкина признали иноагентом в сентябре 2022 года. В мае 2023-го шоумен обратился в Замоскворецкий суд для оспаривания своего статуса, однако в удовлетворении иска ему отказали.

В июле 2024 года Галкин подал в Верховный суд РФ жалобу на отказ в исключении его из реестра иноагентов. Как установил Мосгорсуд, артист использует свои зарубежные концерты для пропаганды антироссийских идей, поднимает связанные с внутренней и внешней политикой РФ вопросы, распространяет недостоверные сведения о СВО.