Комик Поперечный оспорил статус иноагента

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев (Данила Поперечный признан иноагентом на территории РФ)

Комик Данила Поперечный (внесен в реестр иноагентов в РФ) направил апелляцию в Замоскворецкий суд Москвы на статус иноагента, передает РИА Новости со ссылкой на данные суда.

По данным инстанции, беседа запланирована на 18 сентября в 10:10. Ответчиком числится Минюст РФ.

14 июня текущего года Минюст РФ внес в реестр иноагентов стендап-комика Данилу Поперечного. В ведомстве подчеркнули, что Поперечный объявлен иностранным агентом из-за его участия в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными агентами.

Помимо этого, он создавал и распространял информацию для иноагентов. Установлено, что комик проживает за пределами РФ. Между тем Поперечный получает поддержку со стороны иностранного источника, подчеркнули в Минюсте.



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