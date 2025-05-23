Депутат Аксененко: в ГД предлагают установить высокие штрафы за мат в общественных местах

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Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко рассказал, что депутаты нижней палаты парламента предложили признать ненормативную лексику в общественных местах отдельным административным правонарушением и ввести за это нарушение высокие штрафы, передает передает РИА Новости.

Аксененко сообщил в кулуарах форума Всемирного русского народного собора (ВРНС) "Русский язык – основа национальной безопасности и суверенитета России", что данное предложение будет рассмотрено на межфракционной комиссии по защите традиционных ценностей в ГД под руководством вице-спикера Петра Толстого, которая пройдет в конце мая – начале июня.

Депутат обратил внимание, что в настоящее время ненормативная лексика в общественных местах никак не регулируется законом, поэтому многие граждане не могут защитить себя. Он назвал это неправильным.

"Люди могут ходить по улице, использовать ненормативную лексику, материться, и за это не будет никакого нарушения. Конечно, мы должны защищать русский язык, потому что как мы говорим, так и формируется наше мышление, наше общество", – отметил Аксененко, выразив надежду, что его коллеги поддержат эту инициативу.

Аксененко ранее сообщал о желании внести на рассмотрение межфракционной комиссии нижней палаты парламента предложение об увеличении штрафов до 10 и 20 тысяч рублей для физлиц за использование мата в общественных местах, интернете, а также при проведении театрально-зрелищных и культурно-просветительских мероприятий. Данное нарушение сейчас входит в статью 20.1 КоАП России "Мелкое хулиганство", в рамках которой штраф составляет от 500 до 1 тысячи рублей.

Между тем глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова предложила запретить номерные рамки с ненормативной или вульгарной лексикой. Соответствующее обращение она направила начальнику Госавтоинспекции РФ Михаилу Черникову. По мнению Лантратовой, такие рамки подрывают общественные и государственные ценности.

Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр также считает, что использование рамок для госномеров с нецензурными надписями надо жестко пресекать. Однако, по ее словам, говорить о массовом использовании подобных средств не приходится.

