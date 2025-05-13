Эксперт Хайцеэр: за рамки номеров с нецензурной лексикой надо жестко наказывать

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Использование рамок для госномеров с нецензурными надписями надо жестко пресекать. Таким мнением в разговоре с Москвой 24 поделился вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

Ранее глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова предложила запретить номерные рамки с ненормативной или вульгарной лексикой. Соответствующее обращение она направила начальнику Госавтоинспекции РФ Михаилу Черникову. По мнению Лантратовой, такие рамки подрывают общественные и государственные ценности.

Хайцеэр отметил, что говорить о массовом использовании подобных средств не приходится.

"При этом, возможно, где-то люди с низкой социальной ответственностью устанавливают такие рамки на свое авто, пытаясь как-то эпатировать и выделяться. Но лично мне максимум что иногда встречается, так это намеки на принадлежность автомобиля к спецслужбам", – сказал эксперт.





Ян Хайцеэр вице-президент Национального автомобильного союза Если автомобилисты действительно используют авторамки с матерными надписями, они нарушают уже существующий запрет на публичное употребление нецензурной лексики. Поэтому надо ориентироваться на уже существующие законы и наказывать нарушителей в жесткой форме.

Ранее в МВД опровергли информацию о возможном введении штрафов за превышение средней скорости. По словам официального представителя ведомства Ирины Волк, министерство принципиально не согласно с подобной формой наказания автолюбителей.

