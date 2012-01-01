Автоэксперт Хайцеэр назвал фактор, повышающий риск угона машины

В России участились случаи угонов машин, в особенности корейских, китайских и российских брендов, предупредили эксперты. Как обезопасить свое имущество, разбиралась Москва 24.

Адаптировались к рынку

Число автоугонов в России выросло на 70% за первые три месяца 2025 года. Среди наиболее привлекательных для злоумышленников марок – китайские Chery и Haval. Не менее востребованы оказались корейские Hyundai и Kia, а также отечественная Lada, сообщают "Известия" со ссылкой на страховые компании.

Причиной столь тревожной динамики стали санкции и сбои в логистике, пояснила в беседе с изданием гендиректор одной из автокомпаний Ирина Франк. В результате в отрасли образовалась нехватка комплектующих. Поэтому добывать их начали, разбирая уже имеющиеся машины.





Ирина Франк гендиректор автокомпании Хотя проблемы с запчастями начались еще в 2022 году, пик угонов пришелся на начало 2025-го. Это связано с накоплением износа автомобилей, купленных в 2020–2022 годах: им требуется ремонт, а новые детали крайне сложно найти. Дилеры распродали остатки оригинальных запчастей, а преступные группы адаптировались к "заказным" кражам под нужды серого рынка.

Как правило, сбыт краденного транспорта и запчастей происходит в регионах с острым дефицитом – например, в Дагестане или Кабардино-Балкарии, отметила эксперт. А чтобы избежать обнаружения, злоумышленники проводят все манипуляции через серые станции техобслуживания и онлайн-платформы продаж, где не требуются документы, подытожила Франк.

Экономия с последствиями?

Основным фактором, повышающим риск угона машины, является доступность ее модели. Таким мнением в разговоре с Москвой 24 поделился вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

"В этот список всегда попадают Hyundai Solaris, Volkswagen Polo, Lada Vesta или Granta и прочие самые распространенные марки", – уточнил эксперт.





Ян Хайцеэр вице-президент Национального автомобильного союза Фактически заказчиками краж являются все, кто покупает запчасти "на разборах", маркетплейсах и других ресурсах. То есть стимулом является спрос людей, которые хотят приобрести детали как можно дешевле – слегка б/у, но в хорошем состоянии.

Причем злоумышленники применяют множество способов краж, начиная от обыкновенного взлома замка и заканчивая сканированием с помощью код-грабберов (устройства, крадущие данные от сигнализации и превращающиеся в дубликат брелока владельца. – Прим. ред.), рассказал Москве 24 независимый автоэксперт Дмитрий Попов.

"Процесс происходит следующим образом: неподалеку от авто сидит человек с ноутбуком и код-граббером. Он ждет, когда владелец будет уходить и зажмет на брелоке кнопку закрытия дверей. Как только это происходит, посылается цифровой сигнал, который срисовывает код и позволяет взломать машину", – пояснил Попов.

Наиболее надежный способ обезопасить себя – застраховать личный транспорт, отметил в разговоре с Москвой 24 автоюрист Лев Воропаев. Тогда в случае угона ущерб, покрывающий полную или частичную стоимость автомобиля, возместят.

"Еще один вариант – установить качественную охранную систему, но важно иметь в виду, что они обходятся", – предупредил специалист.





Лев Воропаев автоюрист Если авто не застраховано по каско, его можно держать на охраняемой стоянке. И при условии, что кража произойдет оттуда, у владельца есть право предъявить исковое заявление о ненадлежащем качестве услуг. Это также позволит рассчитывать на компенсацию.

В целом, столкнувшись с угоном, необходимо незамедлительно обратиться в правоохранительные органы. Полиция предоставит соответствующие документы, которые и позволят требовать выплат от страховой или охранной службы, заключил юрист.