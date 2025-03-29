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Москвич угнал патрульный автомобиль Росгвардии в районе Велозаводская улицы. Об этом пишет Агентство "Москва", ссылаясь на пресс-службу Главного управления Росгвардии по столице.

Правоохранители пресекли попытку в непосредственной близости от места происшествия, уточнили в ведомстве. Выяснилось, что задержанный находился в неадекватном состоянии, из-за чего пояснить свои действия не смог.

СМИ писали, что злоумышленник проник в салон, извлек из передней панели магнитолу и блок управления печкой, после чего начал движение.

Ранее Росгвардия задержала 21-летнего уроженца Омской области, который подозревался в угоне двух автомобилей на юге Москве. Юноша мотивировал свои действия внезапным желанием "прокатиться" в нетрезвом виде.

По его словам, он разбил стекло в припаркованной машине, но заметил, что в нем отсутствует аккумулятор. Тогда он украл прибор из соседней "Газели" и установил в угнанный автомобиль. В другом дворе он повторил схему на приглянувшемся ему транспортном средстве.