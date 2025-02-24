В Москве задержан угонщик авто

Фото: rosguard.gov.ru

Росгвардия задержала 21-летнего уроженца Омской области, который подозревался в угоне двух автомобилей на юге Москве. Об этом сообщает пресс-служба столичного ведомства.

Информация об угоне, совершенном во дворе дома на Кавказском бульваре, поступила сотрудникам Росгвардии во время патрулирования столичных улиц. В результате рядом с местом ЧП они заметили разыскиваемый автомобиль и подозрительного человека.

Когда злоумышленник заметил сотрудников Росгвардии, то попытался скрыться, но в итоге был задержан. Мужчина, на которого завели дело, признался в совершенных преступлениях. Он мотивировал свои действия внезапным желанием "прокатиться" в нетрезвом виде.

Как рассказал сам задержанный, он разбил стекло в припаркованной машине, но заметил, что в нем отсутствует аккумулятор. Тогда он украл прибор из соседней "Газели" и установил в угнанный автомобиль. В другом дворе он повторил схему на приглянувшемся ему транспортном средстве.

"Для дальнейшего разбирательства задержанный передан сотрудникам полиции", – сказано в сообщении.

Ранее 31-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения угнал автобус в поселке Малаховка в Люберцах, а затем врезался на нем в машину в Раменском.

По данным региональной прокуратуры, злоумышленник поругался с водителем маршрутного автобуса, применил силу и завладел ключами от транспортного средства. Затем он выехал на встречную полосу, где врезался в легковушку. Полиция задержала угонщика.

