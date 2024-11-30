Полицейский в ХМАО врезался в сугроб на угнанной машине

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Сотрудника полиции из Ханты-Мансийска задержали в Лангепасе за угон автомобиля, на котором он врезался в сугроб, передает пресс-служба УМВД по ХМАО.

Инцидент произошел вечером 27 ноября. Местная жительница обратилась в полицию с заявлением об угоне иномарки. По словам женщины, она оставила заведенную машину с ключами в замке зажигания на несколько минут, чтобы совершить покупку. Однако, выйдя из магазина, она не обнаружила транспортное средство.

Правоохранители нашли авто в сугробе в нескольких сотнях метров от места. Внутри него находился 43-летний мужчина с явными признаками опьянения. Причем объяснить свой поступок он не смог.

Его доставили в отделение, где выяснилось, что он является находящимся в отпуске сотрудником МОМВД России "Ханты-Мансийский". В Лангепас он приехал навестить родственников.

При подтверждении вины полицейского он будет уволен из органов внутренних дел и понесет наказание в установленном законом порядке, заключили в пресс-службе.

Ранее в поселке Малаховка в Люберцах мужчина в нетрезвом состоянии угнал автобус, после чего столкнулся с машиной в Раменском. У 31-летнего мужчины произошел конфликт с водителем маршрутного автобуса, злоумышленник применил силу и завладел ключами от транспортного средства.

Затем в Раменском он выехал на встречную полосу, где и произошло столкновение с легковушкой. Полиция задержала угонщика.